Китай наладил массовое производство разведывательных беспилотников CH-5

Пекин, , 15:34 — REGNUM В Китае успешно завершились летные испытания первого серийного образца разведывательного беспилотного летательного аппарата CH-5. Согласно заявлению, размещенному Китайской академией космической аэродинамики, аппарат полностью готов к серийному производству и продаже потенциальным клиентам за пределами КНР.

За разработку новейшего дрона отвечали сотрудники Китайской академии космической аэродинимики, которые прокомментировали завершившиеся испытания, отметив, что беспилотник прекрасно показал себя в воздухе, пишет «Сина синьвэнь».

CH-5 провел в воздухе более 20 минут. Впервые новинка китайского военного авиапрома была представлена в 2016 году на полях международного авиашоу в Чжухае. Ударный беспилотник отличается значительными габаритами: размах крыльев самолета достигает 21 метр, аппарат способен находится на высоте 10 тыс. метров на протяжении 60 часов.

Взлетная масса CH-5 составляет около 3 тыс. кг, самолет способен нести до 24 крылатых ракет. Отдельные модификации CH-5 способны засекать подводные цели.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай получил лицензию на экспорт беспилотных летательных аппаратов. Беспилотник CH-5, выполняющий задачи по обнаружению и уничтожению противника на Земле, был представлен публике на международном авиасалоне Airshow China-2016, открывшемся 1 ноября в Чжухае.

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