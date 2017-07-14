Microsoft и BMW решили установить в автомобили Skype for Businnes

Берлин, , 08:16 — REGNUM Компания Microsoft решила расширить свои партнерские отношения с BMW и установить приложение Skype for business в автомобили, оборудованные системой iDrive, об этом 13 июля сообщило издание The Verge.

Ранее BMW стал первым автопроизводителем, который установил в свои авто приложение Office 365 от Microsoft, а новая функция позволит владельцам автомобилей BMW устраивать конференции при помощи мультимедийной системы машины.

Система позволит автовладельцам подключаться к конференциям минуя процедуру набора номеров. BMW также обеспечит более тесную интеграцию с календарями, контактами и списками дел из приложения Microsoft Exchange.

Ожидается, что в первую очередь подобную опцию получат автомобили, поставляющиеся на рынок Франции, Германии и Великобритании.

Напомним, что BMW ранее сообщала, что намерена установить на некоторые модели своих автомобилей приложение-помощник Microsoft Cortana.

В компании предполагают, что водители будут получать доступ к спискам дел, напоминаниям, событиям, новостям и жругим функциям Cortana через дисплей приборной панели.