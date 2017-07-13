LADA продолжает лидировать на вторичном рынке Москвы

Москва, , 15:59 — REGNUM В рейтинге продаж подержанных автомобилей на рынке Москвы, составленном на основе анализа продаж за период с января по май 2017 года, первое место продолжает удерживать LADA, об этом 13 июля сообщило агентство «Автостат-ИНФО».

Всего в столице за обозначенный период было продано 10 669 б/у автомобилей производства «АвтоВАЗа», марка демонстрирует падение продаж, в 2016 году подержанные LADA приобрели на 26,8% больше покупателей.

Среди иномарок, представленных на вторичном рынке Москвы, первое место занял Mercedes-Benz. Было продано 9054 автомобиля этой компании (падения продаж — 24,8%).

Вторую строчку рейтинга занял Ford — продано 8202 б/у машины, брэнд также демонстрирует падение продаж на 17%.

Замыкает ТОП-3 Volkswagen с результатом 8106 машины (падение продаж — 15%). На четвертом и пятом месте Nissan и BMW, японские б/у автомобили приобрели 8036 человек (падение — 18,3%), немецкие — 7800 (падение — 19,6%).

Напомним, в июне 2017 года агентство «Автостат» опубликовало результаты исследований первичного и вторичного автомобильных рынков России. В Москве наибольшее соотношение между новыми и б/у автомобилями составляет 40%. То есть — на 10 новых автомобилей приходится 4 старых.