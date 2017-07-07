Компания Tesla создаст самый крупный в мире аккумулятор

Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Американская компания Tesla выиграла в Австралии тендер на создание крупнейшего в мире аккумулятора. Об этом 6 июля сообщается на сайте компании.

Производитель электрических автомобилей Tesla создаст крупнейший в мире литий-ионный аккумулятор Tesla Powerpack, который обеспечит электроэнергией штат Южная Австралия. Он будет размещен недалеко от города Джеймстаун.

Основное предназначение аккумулятора будет состоять в том, чтобы обеспечить бесперебойность подачи электроэнергии в штате Южная Австралия. Предполагается, что Tesla Powerpack будет заряжаться от ветроэлектростанции Hornsdale и поставлять энергию в пиковые часы, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру региона. Мощность аккумулятора составит 100 МВт, емкость — 129 МВт-ч. Завершение строительства планируется на декабрь 2017 года. Tesla Powerpack должен обеспечить электроэнергией около 30 тыс. домохозяйств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская компания Tesla планирует поставлять по всему миру «домашние» солнечные крыши Tesla Solar Roof, которые предназначаются для производства электроэнергии в домашних условиях. Предполагается, что объемов такой энергии хватит для содержания дома.

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