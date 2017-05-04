Tesla заявила о рекордных показателях реализации автомобилей

Пало-Альто, США, , 09:37 — REGNUM Компания Tesla заявила, что за первый квартал 2017 года реализовала рекордное количество автомобилей, соответствующую информацию компания разместила в своем официальном отчете.

За первые три месяца 2017 года компания реализовала 25 051 автомобиль, получив при этом доход на сумму $ 2,7 млрд, в то время как в первом квартале 2016 года доход Tesla составил $ 1,1 млрд. В отчете также сообщается, что по сравнению с первым кварталом 2016 года объем производства вырос на 64%.

Документ сообщает, что на данный момент работы, ведущиеся над Model 3 связаны с разработкой транспортного средства, установкой технологического оборудования и готовностью поставщиков. Начало производства по-прежнему запланировано на июль 2017 года.

Компания также заявила, что за последние несколько месяцев она внедрила в парк автомобилей новое программное обеспечение, которое добавило новейшему поколению аппаратуры Autopilot функции, связанные с безопасностью и удобством.

Также Tesla расширяет сеть своих магазинов, в которых представлен широкий ассортимент продукции, позволяющей производить и хранить электроэнергию для бытовых нужд.

Напомним, ранее Tesla завила о том, что хочет удвоить количество своих зарядных станций Supercharger, в планах компании довести количество этих станций в мире до 10 тыс.