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Первый китайский самолет-амфибия AG-600 поднимется в воздух в середине мая

Техника

Серия испытательных пробегов успешно завершена, самолет готовится к первому полету

Самолет-амфибия AG600
«Синьхуа»
Самолет-амфибия AG600

Пекин, 3 мая 2017, 18:34 — REGNUM  Первый китайский самолет-амфибия «Цзяолун-600», также известный под обозначением AG-600, успешно завершил серию испытательных пробегов по взлетно-посадочной полосе аэропорта Чжухая и готовится к первому полету, сообщает пресс-служба компании China Aviation Industry General Aircraft Co.

Первый полет новой машины запланирован на середину мая 2017 года.

По информации пресс-службы, главным предназначением «Цзяолуна-600» должно стать тушение крупномасштабных пожаров, воздушное патрулирование морских и океанских районов, а также спасательные операции.

В модификации самолета пожарной охраны Народной Вооруженной Полиции КНР на «Цзяолун-600» будут установлены резервуары на 12 кубометров воды, которую можно сбросить на очаг пожара за 20 секунд.

Для операций по спасению экипажей терпящих бедствие кораблей в негерметичном грузопассажирском отсеке самолета-амфибии могут размещаться до 50 человек.

Штаб ВМС НОАК планирует разместить самолеты-амфибии данного типа на военно-морских базах в Циндао, Чжоушань, Юйлинь, а также на архипелаге Сиша и Наньша. С этих баз самолеты смогут выполнять различные задачи по всей акватории Желтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей.

Для поиска морских целей и объектов на самолете предусмотрена установка поисковых РЛС, оптико-электронных систем, которые могут быть размещены на корпусе самолета или на внешней подвеске.

Стоит отметить, что ряд СМИ, включая китайские и российские, сообщал о том, что самолет-амфибия AG600 является «крупнейшим в мире».

Однако в 1986 году в СССР для ВМФ уже были построены два противолодочных гидросамолёта А-40, ставших базой для разработки гражданского самолёта Бе-200. Гидросамолет А-40, не принятый на вооружение из-за экономического и государственного развала 1990-х годов, намного превосходит по всем основным параметрам китайский самолет-амфибию AG600.

Весной 2016 года некоторые СМИ сообщали о возможной реанимации проекта А-40 и производстве этого гидросамолёта для вооружения ВМФ России.

Читайте ранее в этом сюжете: Самый большой в мире самолет-амфибия поднимется в небо над КНР уже в мае

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