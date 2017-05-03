Samsung выдали разрешение на испытание беспилотных автомобилей
Компания планирует заняться разработкой программного обеспечения и поиском различных решений для систем автономного вождения
Сеул, 3 мая 2017, 09:12 — REGNUM Компания Samsung получила разрешение на испытания беспилотных автомобилей, документ компании выдало министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, сообщает The Korea Herald.
Пресс-служба компании уточнила, что речь не идет о тестировании готового беспилотного автомобиля Samsung, компания будет заниматься разработкой программного обеспечения и поиском различных решений.
В сообщении министерства также указывается, что Samsung Electronics является 19-й компанией и первой технологической компанией, получившей разрешение властей страны на испытания беспилотных автомобилей. Первым подобное разрешение получила компания Hyundai Motor.
В качестве автомобиля для тестирования Samsung собирается использовать седан Grandeur от Hyundai, оборудованный лазерными сканирующими устройствами и радаром. Всё это оборудование является продукцией сторонних компаний.
Представители Samsung пояснили, что нет какой-то особой причины в том, что для тестирования был выбран автомобиль производства Hyundai. Данную машину выбрали только потому, что в Южной Корее она является очень распространенной.
Напомним, компания Apple в апреля 2017 года получила разрешение на тестирование беспилотных автомобилей на дорогах Калифорнии, в СМИ уже попали фотографии белого Lexus RX450h, на котором было установлено различное оборудование.
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