Samsung выдали разрешение на испытание беспилотных автомобилей

Сеул, , 09:12 — REGNUM Компания Samsung получила разрешение на испытания беспилотных автомобилей, документ компании выдало министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, сообщает The Korea Herald.

Пресс-служба компании уточнила, что речь не идет о тестировании готового беспилотного автомобиля Samsung, компания будет заниматься разработкой программного обеспечения и поиском различных решений.

В сообщении министерства также указывается, что Samsung Electronics является 19-й компанией и первой технологической компанией, получившей разрешение властей страны на испытания беспилотных автомобилей. Первым подобное разрешение получила компания Hyundai Motor.

В качестве автомобиля для тестирования Samsung собирается использовать седан Grandeur от Hyundai, оборудованный лазерными сканирующими устройствами и радаром. Всё это оборудование является продукцией сторонних компаний.

Представители Samsung пояснили, что нет какой-то особой причины в том, что для тестирования был выбран автомобиль производства Hyundai. Данную машину выбрали только потому, что в Южной Корее она является очень распространенной.

Напомним, компания Apple в апреля 2017 года получила разрешение на тестирование беспилотных автомобилей на дорогах Калифорнии, в СМИ уже попали фотографии белого Lexus RX450h, на котором было установлено различное оборудование.