Китай планирует построить собственную орбитальную станцию

Пекин, , 09:18 — REGNUM Китайские ученые занимаются разработкой технологий, которые позволят космонавтам длительное время находиться в космических аппаратах на орбите. Об этом сообщает издание «Жэньминь жибао».

Разработчики планируют завершить проекты в этой области 2022 году.

«Китай работает над технологиями, позволяющими астронавтам долговременно находиться в космосе. К 2022 году должна быть создана космическая станция», — сказал глава отдела проектирования Китайской аэрокосмической корпорации науки и техники Ван Сян.

В рамках своей космической программы Китай уже запустил первый грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1». Также страна планирует овладеть технологиями дозаправки в космосе.

После завершения строительства орбитальной станции, Китай станет третьей страной в мире после России и США в области космических разработок.