Amazon разработал камеру-стилиста
Гаджет сможет сам подбирать подходящую одежду
Вашингтон, 27 апреля 2017, 13:45 — REGNUM Компания Amazon представила новый гаджет — управляемую голосом камеру Echo Look. Об этом сообщил портал DigitalTrends.Устройство оснащено 5-мегапиксельной камерой со вспышкой, с помощью которой пользователь сможет получать свои фотографии под любым углом, а также составить личный альбом собственных изображений.
Кроме того, устройство может записывать видео. Оно также оснащено встроенным голосовым помощником. Через голосовое управление можно сделать фотографию и передать его в мобильное приложение.
Помимо этого, устройство с помощью программы Style Check способно сравнить фотографии в разных нарядах и выбрать лучший вариант.
Таким образом, новый гаджет сможет оценивать и подбирать гардероб. Как утверждают в компании, камера может служить в качестве личного стилиста.
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