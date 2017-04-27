Amazon разработал камеру-стилиста

Вашингтон, , 13:45 — REGNUM Компания Amazon представила новый гаджет — управляемую голосом камеру Echo Look. Об этом сообщил портал DigitalTrends.

Устройство оснащено 5-мегапиксельной камерой со вспышкой, с помощью которой пользователь сможет получать свои фотографии под любым углом, а также составить личный альбом собственных изображений.

Кроме того, устройство может записывать видео. Оно также оснащено встроенным голосовым помощником. Через голосовое управление можно сделать фотографию и передать его в мобильное приложение.

Помимо этого, устройство с помощью программы Style Check способно сравнить фотографии в разных нарядах и выбрать лучший вариант.

Таким образом, новый гаджет сможет оценивать и подбирать гардероб. Как утверждают в компании, камера может служить в качестве личного стилиста.