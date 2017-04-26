РКК «Энергия» готова конкурировать с Falcon

Москва, , 15:23 — REGNUM Новейшая российская ракета будет способна составить конкуренцию ракете Falcon компании Space X, заявил глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев.

Руководитель корпорации сообщил, что сейчас работы над ракетой находятся в стадии проектирования в рамках эскизного проекта. Она создается в рамках кооперации нескольких предприятий.

Ракету планируется запускать с космодромов Байконур, Восточный и «Морской старт». Глава РКК «Энергия» отметил, что ракета будет иметь очень хорошие перспективы при пусках с «Морского старта».

«Новая ракета безусловно, будет конкурентоспособна с американской ракетой Falcon», — сообщил Владимир Солнцев.

Ранее СМИ сообщали, что новая ракета для «Морского старта» может быть предложена уже в ближайшие 4 года. Плавучий космодром сейчас является собственностью компании «С7 Космические Транспортные Системы», которая является частью S7 Group.

20 февраля 2017 года «С7 Космические Транспортные Системы» получила лицензию, которая позволяет ей заниматься исследованиями и использованием космического пространства в мирных целях.