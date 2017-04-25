Болид Benneton F1 Михаэля Шумахера выставлен на продажу

Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Болид Benetton B-191 класса Формула-1 выставлен на продажу, сообщает портал портал motor1.

На этом гоночном автомобиле успели выступить два чемпиона мира, Михаэль Шумахер и Нельсон Пике.

Первая гонка данной болида состоялась в 1991 год, это было Гран-при Сан-Марино. Сначала на нем выступал нельсон Пике, затем он достался Михаэлю Шумахеру.

Позже автомобиль был модернизирован до спецификации B191B и за его рулем в трех гонках удалось побывать еще одному пилоту, им стал Мартин Брандл.

После окончания сезона 1992 года автомобиль стал музейным экспонатом, но был полностью восстановлен в 2016 году. Специализированная команда F1 провела капитальный ремонт шасси, двигателя и коробки передач. Сегодня автомобиль в отличном рабочем состоянии. Сейчас теперь в оригинальной спецификации Benetton B-191, за исключением некоторых нововведений, которые появились из-за утвержденных FIA обновлений безопасности. Автомобиль уйдет с молотка на аукционе Bonhams Spa, который проходит в Бельгии.

Напомним, Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом мира в классе автогонок «Формула-1». 29 декабря 2013 года с бывшим автогонщиком произошел несчастный случай на горнолыжной трассе курорта Мерибель во французских Альпах. На сегодняшний день неизвестно, в каком состоянии пребывает известный автогонщик, ранее СМИ сообщали, что он не может говорить и прикован к инвалидному креслу.