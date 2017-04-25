Вторник, 25 Апреля 2017 года
06:33:28 МСК

КНР испытает работу в космосе модуля широкополосного доступа к интернету

Техника

Испытания будут проводиться на грузовом корабле «Тяньчжоу-1»

Пекин, 25 апреля 2017, 06:25 — REGNUM  Первый китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-1», запущенный 20 апреля в космос с космодрома Вэньчан, расположенного на самом юге Китая — в провинции Хайнань, проведет испытания широкополосного интернета в космосе, передает 24 апреля газета «Жэньминь жибао»

«В отличие от предыдущих космических кораблей, «Тяньчжоу-1» впервые за все время протестирует широкополосный интернет в условиях космоса с целью дальнейшего ее применения на будущей космической станции», — заявил ответственный за технологии связи и позиционирования на борту «Тяньчжоу-1» при Восьмом институте китайской аэрокосмической корпорации CASC Фэн Шуи.

Технология широкополосного доступа к интернету Ethernet является самой распространенной, отличающейся высокими скоростями, заявил Фэн.

В настоящий момент используемые на космических кораблях системы связи очень сильно уступают по скорости, объемам и качеству передачи данных земным аналогам, что в современном мире уже не отвечает требованиям.

«Применение технологии Ethernet на борту «Тяньчжоу-1» ставит перед собой задачу протестировать как подобного рода технология будет себя вести в будущей космической станции», — продолжил Фэн.

По его словам, производительный процессор связи, разработанный его институтом, является важнейшей частью системы Ethernet на борту корабля.

Он сравнил процессор с большим аэропортом, который дает указания взлета и посадки большим и маленьким самолетам, а также координирует перемещение пассажиров по территории аэропорта.

«Процессор играет важнейшую роль в связи между космосом и Землей… и закладывает твердую почву для организации интернет-соединения скоростью до 1 Гигабита в секунду на борту станции», — подытожил Фэн.

Напомним, что запуск «Тяньчжоу-1» является одним из подготовительных этапов создания Китаем своей собственной космической орбитальной станции. Ранее также сообщалось, что запущенный 20 апреля корабль проведет опыты со стволовыми клетками человека, чтобы выяснить перспективы репродукции человека в условиях микрогравитации.

Читайте также: «Тяньчжоу-1» изучит возможность репродукции человека в космосе

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае создана коалиция по освоению космоса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Строить дороги или сразу вертолетные площадки?
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
25.04.17
«Дальневосточный треугольник» как вызов советской дипломатии
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Диктатор, открывший новую эпоху
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
25.04.17
Анкара и Баку непреднамеренно сыграли в пользу Тбилиси
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Who is мистер Гомер Симпсон?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
25.04.17
Вышла ли Польша на перепутье?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Леонид НерсисянСердце российского подводного флота: Северодвинск восстанавливает мощь
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
25.04.17
В Дагестане трасса М-29 разблокирована после освобождения дальнобойщиков
МахачкалаРоссия Система оплаты проезда «Платон» Общество
NB!
25.04.17
Мастер слова и стиля среди нас
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
25.04.17
Трамп последовал примеру Обамы: США по-прежнему боятся термина «геноцид»
ВашингтонСША Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
25.04.17
США сократят финансовую помощь Украине в 2018 году на 69%
ВашингтонСША Украина и США Экономика
NB!
25.04.17
Юрий БаранчикПо ком звонит Мечеть Парижской Богоматери
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Елена Ковачич«Врожденный кавалерист-начальник»
Ростов-на-ДонуРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
24.04.17
Нетаньяху предъявил ультиматум МИД ФРГ
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
24.04.17
Александр ЖилинКто и зачем хочет взорвать «Евровидение» 9 мая?
КиевУкраина Евровидение-2017 в Киеве и участие в нем России Политика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевПатрик Бьюкенен: Демократия в мертвой петле?
ВашингтонСША Правые в США Политика
NB!
24.04.17
Елена ХаненковаЕвропа — от Турции Эрдогана до Франции Макрона
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
«Чапаев» научит, как родину любить
Санкт-ПетербургРоссия Кинематограф Культура
NB!
24.04.17
Антитеррор в Нижнем Новгороде: полиция прервала концерт «Машины времени»
Нижний НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
«Против кого Лондон готов превентивно применить ядерное оружие?»
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
24.04.17
В Оренбурге Большой благотворительный бал увенчался скандалом
ОренбургРоссия Благотворительность Общество
NB!
24.04.17
Боевой Донбасс: мощный взрыв в Луганске и самострелы в рядах ВСУ
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
ещё главное