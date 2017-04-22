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Береговой ракетный комплекс «Бастион» успешно испытан на Крайнем Севере

Техника

Сверхзвуковые самонаводящиеся противокорабельные ракеты «Оникс» поразили все назначенные цели

РБРК «Бастион»
Иллюстрация: Минобороны России
РБРК «Бастион»

Москва, 21 апреля 2017, 21:52 — REGNUM  

В условиях Крайнего Севера успешно испытан российский береговой ракетный комплекс «Бастион», сообщил сегодня, 21 апреля, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

Сергей Шойгу особо отметил, что стрельбы береговым ракетным комплексом «Бастион» прошли на отлично.

Мобильный береговой ракетный комплекс «Бастион» использует для поражения целей унифицированные сверхзвуковые самонаводящиеся противокорабельные ракеты «Оникс».

Комплекс предназначен для обороны морского побережья и уничтожения надводных кораблей различных типов, как действующих в составе групп, так и одиночных кораблей, а также и наземных радиоконтрастных целей, в том числе в условиях интенсивного огневого противодействия и радиоэлектронного подавления.

Боекомплект одного комплекса «Бастион» включает 36 ракет с загоризонтной дальностью стрельбы по принципу «выстрелил — забыл».

Напомним, 15 ноября 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что комплексы «Бастион» развернуты на территории Сирии и они способны уничтожать как морские, так и наземные объекты. В тот же день Минобороны РФ опубликовало на канале YouTube видеозапись удара ракеты «Оникс», выпущенной из берегового комплекса «Бастион», по складу оружия и военной техники боевиков.

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