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Минобороны России планирует закупить бронированные бульдозеры

Техника

Цена одной машины не должна превышать 15,5 млн рублей

Москва, 20 апреля 2017, 22:42 — REGNUM  Минобороны РФ планирует закупку пяти бронированных бульдозеров «для разработки и перемещения грунта, сыпучих материалов, засыпки траншей и котлованов, строительства, ремонта, содержания дорог при ведении боевых действий», сообщается на сайте госзакупок.

Масса машины не должна превышать 26 тонн, а длина ограничивается 7,5 метрами.

Требования к бронированию бульдозеров указываются такие: «защита оператора, внутреннего оборудования и топливного бака по классу защитной структуры Бр 5 по ГОСТ Р50 963−96» и «локальная защита узлов моторной установки по классу защитной структуры Бр 4 по ГОСТ Р50 963−96».

Цена одного бронебульдозера не должна превышать 15,5 млн рублей

Крайний срок поставки бульдозеров российскому военному ведомству ограничен 10 ноября 2017 года.

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