Toyota представила в России обновленную Camry

Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM «Тойота Мотор» представили в России обновленную модель Toyota Camry, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что изменениям подверглись все комплектации популярной модели, в том числе — серия Exclusive, которая была разработана в соответствии с пожеланиями российских покупателей.

Все комплектации обзавелись противотуманными светодиодными фарами, комплектация «Элеганс Плюс» получила светодиодные фары ближнего света, как и все более дорогие варианты автомобиля.

Среди цветов кузова теперь можно будет выбрать темно-коричневый металлик. Обновленным моделям будет доступен стайлинг-пакет «Премиум», в который входят решетки радиатора оригинального дизайна и повторители поворотных огней. У новой серии Exclusive есть изменения в салоне, впрочем, покупатели смогут выбрать и старый вариант внутренней отделки.

Цена на базовую комплектацию осталась прежней, приобрести «начальную» Camry можно за 1 млн 407 тыс. рублей. Производиться автомобили будут на заводе Toyota, расположенном в Санкт-Петербурге.

Ранее агентство «Автостат» сообщало о том, что в январе 2017 года автомобиль Toyota Camry стал бестселлером, его продажи выросли на 15,8%, было продано 1327 машин.