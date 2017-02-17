Пентагон оплатил старт строительства двух новых подлодок типа «ВирджинияV»

Вашингтон, , 18:13 — REGNUM ВМС США заключили с судостроительной компанией General Dynamics Electric Boat контракт на $126,5 млн, предусматривающий закупку механизмов и материалов для постройки двух атомных субмарин типа «Вирджиния V», сообщает пресс-служба компании.

Контракт касается закупки в 2019 финансовом году необходимых материалов для паровых систем, силовых установок и турбогенераторов, а также различных систем обеспечения постройки двух атомных подводных лодок.

Новые подводные лодки типа «Вирджиния V» будут оснащены четырьмя дополнительными модулями Virginia Payload Tubes. При этом ширина корпуса субмарин возрастет до 25,6 метра, а ударная мощность увеличится более чем двукратно, так как вместо нынешних 12 пусковых установок крылатых ракет «Томагавк» новые «Вирджинии» будут иметь 28. Изначальный проект был еще более амбициозен и предполагал увеличение количества пусковых установок до 40.

Подводные лодки типа «Вирджиния» относятся к классу многоцелевых атомных субмарин четвёртого поколения. Они способны бороться с вражескими подводными лодками и осуществлять свои операции как на глубине, так и в прибрежных водах. Их проектирование началось в конце 1980-х годов, а первую подводную лодку типа «Вирджиния» военно-морской флот США получил в 2004 году. По планам Пентагона в течении ближайших 20 лет в состав ВМС США войдут 30 субмарин этого типа, сменив в соcтаве флота АПЛ типа «Лос-Анджелес».

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