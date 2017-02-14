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Названы самые качественные смартфоны в России

Техника
Рейтинг качества смартфонов составлялся по 274 показателям
Смартфон
helloolly
Смартфон

Москва, 14 февраля 2017, 15:15 — REGNUM  Представители Российской системы качества (Роскачество) совместно с коллегами из International Consumer Research and Testing Ltd (международная ассоциация крупнейших мировых потребительских организаций), а также специалистами одного из ведущих мировых испытательных центров провели исследование более 200 популярных на рынке РФ смартфонов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Рейтинг качества смартфонов составлялся по 274 показателям, включая такие как скорость обработки данных, качество изображения и звука, долговечность аккумулятора, возможности камеры, прочность и влагоустойчивость и т.д.

Так, лидером исследования стали гаджеты компании Samsung, которые заняли 7 первых мест по характеристикам. На восьмой строчке — смартфон от LG. Далее идет еще один Samsung, iPhone от компании Apple занимает 10 позицию.

«Топ лучших смартфонов дополняют флагманские модели от крупных азиатских компаний — LG, Sony, HTC», — говорится в сообщении.

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