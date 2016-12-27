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В Индии успешно испытали межконтинентальную ракету Agni-V

Техника
Ракета способна нести ядерный боезаряд
Дальность полёта ракет Agni
Morgan Phoenix
Дальность полёта ракет Agni

Нью-Дели, 27 Декабря 2016, 17:15 — REGNUM  Индийские военные произвели успешный испытательный запуск межконтинентальной ракеты Agni-V, которая способна нести ядерный боезаряд, сообщает Times of India.

Ракету запустили в полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе. Индийские военные не сообщают точных данных дальности полета ракеты, но утверждают, что испытали образец, который будет поставлен на боевое дежурство.

Ракета Agni-V уже запускалась трижды — в апреле 2012-го, сентябре 2013-го и январе 2015-го года. Все испытания были успешными.

Пусковая мобильная установка 50-тонной ракеты выполнена на базе автомобильного тягача Tatra. Эксперты считают, что максимальная дальность полета Agni-V составляет от 5500 до 5800 км, что ненамного превышает характеристики ракет средней дальности. Тем не менее, китайские военные оценивают дальнобойность Agni-V значительно выше, утверждая, что она равна 8000 км.

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