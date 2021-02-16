Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Американский марсоход Perseverance исправен и готов к посадке на поверхность Марса, сообщает 16 февраля пресс-служба аэрокосмического агентства NASA.

Уточняется, что посадка марсохода должна быть произведена в кратере Джезеро примерно в 23:55 мск 18 февраля.

По мнению ученых, кратер Джезеро является местом, где река впадала в озеро и оставила отложения в форме веера.

«Команда Perseverance вносит последние штрихи в сложную хореографию приземления в кратере Джезеро. Никакая посадка на Марс не гарантирована, но мы готовились десять лет к доставке этого марсохода на поверхность Марса и начать работу», — заявила по этому поводу заместитель руководителя миссии Дженнифер Троспер.

Посадочный модуль должен войти в атмосферу Марса на скорости 19, 5 тыс. км / ч и перенесет нагревание его поверхности до 1,3 тыс. градусов по Цельсию. После посадки Perseverance произведет фотосъемку местности и отправит снимки на Землю.

Ключевым заданием миссии Perseverance на Марсе является поиск признаков микробной жизни на Красной планете, а также сбор образцов марсианских пород для их последующей доставки на Землю.

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