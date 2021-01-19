Сент-Луис, США, , 02:08 — REGNUM Ранним индикатором для определения тяжелых последствий, в частности смерти, от заболевания COVID-19 может служить изменение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов. Об этом сообщили учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе после проведённых исследований.

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Они проанализировали уровень циркулирующей митохондриальной ДНК в образцах бесклеточной плазмы почти у сотни пациентов, обращавшихся в больницу. Выяснилось, что у многих пациентов, которым потребовалась госпитализация, была «резко повышена циркулирующая митохондриальная ДНК».

В сравнении с пациентами без критических осложнений, у больных, получивших тяжелую дисфункцию легких или умерших, уровень митохондриальной ДНК был в среднем в 10 раз выше.

При этом, отметили исследователи, названный фактор риска не зависит от возраста, пола или сопутствующих заболеваний, а связь между появлением ДНК и риском осложнений и смерти от COVID-19 остается неопределенной.

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