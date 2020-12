Москва, , 07:28 — REGNUM Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своем телеграм-канале рассказал о положительном эффекте применения Интерферона-гамма в инъекциях для лечения тяжелобольных с COVID-19. По его словам, выводы российских врачей о том, что дефицит интерферонов может приводить к тяжелому течению COVID-19, подтверждают данные, опубликованные на самом уважаемом среди клиницистов всего мира интернет-ресурсе доказательной медицины — UpToDate.

Обследование больного коронавирусом (сс) Tasnim News Agency

«Более того, подтверждается эффективность введения интерферонов при местном введении в дыхательные пути («Safety and efficacy of inhaled nebulised interferon beta-1a (SNG001) for treatment of SARS-CoV-2 infection: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial» Monk PD, Marsden RJ, Tear VJ)», — пояснил доктор Мясников.

Он также проинформировал, что теперь в его больнице проводят исследование с целью объективизировать эффект интерферонов-гамма в виде капель в нос (местное введение) для предотвращения тяжелого течения COVID-19.

«Впереди Новогодние праздники, и никто не хочет болеть. Никакие лекарства не заменят мер личной профилактики. Но, по крайней мере, врачи смогут теперь назначать те же интерфероны с бОльшей уверенностью», — считает доктор Мясников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мире по состоянию на 24 декабря 2020 года выявлено 78 610 948 заболевших COVID-19, прирост за сутки составил 698 413 случаев.