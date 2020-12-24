Москва, , 06:35 — REGNUM Новый эпидемиологический подъём в России может порождать уже циркулирующий коронавирус, для этого не обязателен его завоз из других стран. Об 24 декабря сообщил журналистам заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

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«Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать», — объяснил учёный.

Базыкин сравнил текущую ситуацию с той, что наблюдалась в марте 2020 года, назвав их разными, поскольку весной большинство заражений коронавирусом происходило при передаче от приезжих из-за границы. В настоящее время, по его словам, люди в основном никуда не ездят, а живут рядом.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщала, что пациенты с коронавирусной инфекцией, которые получали способную вызвать мутацию вируса SARS-CoV-2 терапию, даже в случае отсутствия угрозы для жизни не должны раньше времени выписываться домой.

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