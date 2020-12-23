Москва, , 12:20 — REGNUM 22 декабря 2020 года прошло очередное заседание Президиума РАН, посвященное обсуждению основных направлений комплексного развития сельских территорий России и научного обеспечения их реализации.

С приветственным словом к участникам заседания президиума РАН выступил глава РАН Александр Михайлович Сергеев. Он обозначил основной вопрос повестки дня заседания — комплексное развитие сельских территорий России и научное обеспечение их реализации.

С основным докладом выступил академик РАН Иван Григорьевич Ушачёв. Он отметил, что, несмотря на довольно высокие темпы развития АПК, продолжает нарастать дисбаланс в социальном развитии сельских территорий, поэтому значительных подвижек в улучшении качества жизни сельских жителей не наблюдается. Он обратил внимание на то, что перед сельскими территориями, помимо основной задачи — накормить страну, стоит цивилизационная миссия — воспроизводство национальной идентичности. Он напомнил, что с 2003 года был реализован целый ряд национальных программ по развитию сельских территорий, тем не менее ситуация остается неудовлетворительной и вызывает большую тревогу: село по-прежнему отстает от городов по уровню и качеству жизни, углубляется меж‑ и внутрирегиональная социально-экономическая дифференциация сельских территорий.

В своем докладе он подробно остановился на шести проблемах развития сельских территорий, которые требуют срочного решения.

Первая проблема заключается в том, что нарастает разрыв в уровне безработицы между городом и селом — в 16 регионах уровень безработицы составляет более 10%, в республике Ингушетия — 30%. Проблема в том, что за границей учтённой по методологии МОТ (Международной организации труда) безработицы находится масса сельских безработных, которые лишены социальной защиты из-за наличия у них земельного пая. Реальная численность безработных возрастает с 1,2 млн человек по официальной статистике до 2,8 млн человек в реальности. Это означает уровень безработицы в 15%, что в 1,5 раза превышает предельно допустимый показатель по международным нормам. В результате 22% сельского населения находится за чертой бедности, тогда как в городах этот показатель равен — 7%. «Есть все основания говорить, что российская бедность имеет, к сожалению, «крестьянское лицо», — сказал Иван Григорьевич Ушачёв.

Он указал на то, что занятость на селе не гарантирует безбедного существования, так как в бедности проживает 20% работающих в сельском хозяйстве.

Академик Ушачев предлагает следующие меры для улучшения ситуации с занятостью на селе:

— переход от моноотраслевой к дифференцированной модели, которая предлагает организацию на селе и перевод из городов предприятий других отраслей экономики, в том числе развитие сферы услуг, не ограничиваясь народными промыслами и сельским туризмом;

— сельским территориям, и прежде всего нечернозёмной зоне, необходимо придать особый статус по типу территорий опережающего экономического развития, имеющих преференции и особые условия ведения хозяйственной деятельности;

— в целях стимулирования на селе альтернативной занятости следует установить кредитные и налоговые льготы всем юридическим и физическим лицам, которые создают рабочие места вне сельскохозяйственной сферы;

— необходимо способствовать созданию удалённых рабочих мест на селе путем подключения к широкополосному доступу в интернет — это должно стать драйвером развития интернет-торговли на селе, ибо последнее время идёт переток прибыли из сельского хозяйства в торговлю, и прежде всего в торговые сети;

— необходимо более ускоренными темпами развивать малый и средний бизнес в АПК, так как на данный момент поддержка оказывается крупным хозяйствам, с которыми более охотно работают наши банки.

Он также привел пример Белгородской области, где на селе создаются небольшие промышленные предприятия в кооперации с крупными агрохолдингами в роли интеграторов — данная программа обеспечила более 10 тысяч рабочих мест. На его взгляд, этот опыт может быть масштабирован на всю нашу страну.

Он высказал мнение, что борьба с бедностью на селе также должна включать помощь малоимущим в форме социального контракта.

Вторая проблема — недостаточная обеспеченность сельских жителей качественным жильём. На сегодняшний день налицо резкое отставание обновленного жилищного фонда и обеспеченности его коммунальными услугами от города. Жилищное строительство ведется самим населением и за счет собственных средств. Академик предлагает наряду с увеличением доли бюджетных ассигнований на жилищное строительство на селе, в рамках госпрограммы, предоставить гражданам, проживающим на селе и занимающимся несельскохозяйственными видами деятельности, социальные выплаты на улучшение жилищных условий, на которые сегодня имеют право только работники АПК.

Он также предлагает усилить реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в первую очередь для жителей села, включая предоставление земельных участков под малоэтажное жилищное строительство, так как, по его мнению, масштабное строительство такого жилья в сельской местности позволило бы обеспечить реализацию плановых показателей строительства по всей стране.

Третья проблема развития сельских территорий — слабое развитие инженерной инфраструктуры, то есть доступ населения к качественной питьевой воде, канализации, горячему водоснабжению; на данный момент сельские жители обеспечены этими благами цивилизации на 60%, 50% и 40% соответственно.

От отметил, что автодорожная инфраструктура играет ключевую роль в развитии сельских территорий, однако на данный момент одна треть сёл и деревень России находится в транспортной изоляции. Иван Григорьевич Ушачёв считает, что необходимо включить строительство и реконструкцию сельских дорог, особенно подъездов к сельским населенным пунктам, в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в государственную программу «Развитие транспортной системы».

Четвертая проблема — социальная сфера. Правительством принимаются меры по исправлению так называемой её оптимизации. Но, на взгляд учёного, необходимо использовать нормативный метод для социального устройства сельских территорий. Это предполагает разработку минимальных социальных стандартов, обеспечивающих условия для реализации конституционных гарантий на достойную жизнь и свободное развитие человека. В настоящее время Минсельхоз совместно с учёными занимается решением этой проблемы.

Академик предлагает также выделить отдельной строкой в программах профильных министерств строительство социальных объектов в сельской местности.

Пятая проблема — это демографическая ситуация на селе. Возникло новое и весьма необычное для нашей страны явление, когда по рождаемости российское село впервые уступило городу, при этом смертность, хотя и снижается, остаётся выше городской, в результате село вдвое превосходит город по интенсивности естественной убыли населения. По данным Росстата, к началу 2036 года численность сельского населения сократится на 2,8 миллиона человек по сравнению с началом 2030 года. В этой связи ученые предлагают объединить интересы экономического и демографического развития сельских территорий путем предоставления долгосрочного кредита на строительство собственного дома и организацию бизнеса, увязав возврат кредита с количеством детей в семье: за каждого родившегося ребенка списывать часть кредита. По его мнению, такой подход поможет улучшить демографию не только на селе, но и в стране в целом.

Шестой проблемой развития села является экологическая ситуация: возросла эрозия почв, а также усугубились последствия функционирования крупных животноводческих хозяйств. Для исправления ситуации академик предложил наряду с расширением масштабов мелиорации разработать проект перевода сельского хозяйства на «зеленый стандарт», а также развивать производство органической продукции. Помимо этого, поддерживать более активное внедрение альтернативной энергетики на сельских территориях. Он подчеркнул, что необходим национальный проект по адаптации отраслей экономики, включая аграрную сферу, к глобальному изменению климата.

Для решения шести обозначенных проблем развития сельских территорий учёные возлагают большие надежды на программу «Комплексное развитие сельских территорий», в которой ключевыми целями являются сохранение численности сельского населения, повышение их доходов и улучшение жилищных условий. На взгляд академика Ушачёва, слабой стороной госпрограммы оказалось её слабое финансовое обеспечение — изначальная сумма была дважды сокращена, поэтому РАН должна либо добиваться увеличения финансирования, привлекая к этому учёных, либо скорректировать цели и задачи, отодвинув в очередной раз решение проблем российского села на более отдаленную перспективу, что будет стоить еще дороже.

Академик Ушачёв сообщил, что для повышения эффективности расходования средств на реализацию госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий его научный центр по заказу Минсельхоза провел серьезные исследования по типологизации субъектов РФ и муниципалитетов по социально-экономическим и экологическим показателям. Результаты исследований показали, что к высокоразвитым районам могут быть отнесены лишь 14 субъектов РФ, к среднеразвитым — 24, к низкоразвитым — 35 и к депрессивным — восемь регионов. 55% муниципалитетов являются низкоразвитыми и депрессивными, количество депрессивных районов в 1,8 раза превышает количество высокоразвитых. Эта типологизация должна послужить основой для более эффективного распределения государственной поддержки. Однако это не решает проблему хронического недофинансирования российского села.

Также ученый высказал мнение, что пространственное развитие возможно не за счет агломерации, а за счет деурбанизации, так как на одного жителя мегаполиса тратится в 100 раз больше средств по сравнению с сельским. Также, по его мнению, необходимы комплексные планы научных исследований.

Основную тему выступления продолжил Евгений Степанович Савченко — российский государственный и политический деятель, сенатор Российской Федерации, представитель от законодательной власти Белгородской области. Он акцентировал свое внимание на том, что реальность стремительно меняется: с одной стороны, увеличилась производительность труда в индустриальном сельском хозяйстве, потребность в работниках для нужд страны в последние годы значительно снизилась и не превышает 2 млн человек, а с учётом коэффициента семейности жителей селу требуется всего 10 миллионов человек, или 7% от общего населения России. С другой стороны, с развитием информационных технологий, ухудшением эпидемиологической, экологической обстановки интерес к жизни в сельской местности значительно возрастает. Поэтому он уверен, что все программы поддержки развития сельских территорий должны осуществляться с учётом этих новых трендов. Он также предложил сосредоточить федеральную поддержку регионов России на наиболее депрессивных. Речь идет в первую очередь о Нечерноземье как о регионе, который несет в себе колоссальный стратегический смысл. Ситуация в этом регионе действительно критическая: ежегодно исчезают тысячи деревень, и даже районные центры находятся в крайне неустойчивом состоянии.

Ученый озадачился вопросом: какую модель выбрать для реконструкции макрорегиона, расположенного на территории четырёх федеральных округов? По его представлениям, любой проект начинается с построения мыслеобраза, и макрорегион Нечерноземья представляется к 2030 году густонаселённой, экономически процветающей, с развитой инфраструктурой, привлекательным рекреационно-туристическим потенциалом территорией, где живут многодетные семьи коренных народов в просторных собственных домах и занимаются самой различной работой. Экономическим драйвером сельских территорий Нечерноземья должны стать льноводство — производство льна и волокна необходимо увеличить как минимум в десять раз, а это, в своею очередь, приведет к возрождению отрасли льнообработки, сельхозмашиностроения для выращивания льна, а также соответствующих научных учреждений. Нечерноземье — уникальная территория для производства молока, мясного скота, рыбы, ржи, картофеля, овощей, ягод и различных дикоросов, причём самых высоких экологических стандартов.

Он предложил открыть дорогу для молодого частного капитала через создание единого центра управления всеми земельными ресурсами, включая лесные, водные и прочие, для перераспределения от неэффективных пользователей к эффективным. Также государством и ресурсоснабжающими предприятиями должна быть гарантирована высококачественная доступная инфраструктура, а правительство РФ должно создать условия для льготного кредитования для предпринимательства и строительства индивидуального жилья в сельской местности Нечерноземья.

Он предложил повсеместно организовать народные общины, которые должны формироваться на основе профессионального и сословного представительства.

При этом роль науки он видит в предложении нескольких моделей социально-экономической реконструкции нескольких конкретных муниципальных образований в различных регионах Нечерноземья. Этот проект должен называться «Русский апгрейд», он, по мнению Евгения Степановича Савченко, станет источником подъема национального духа и консолидации страны.

Евгений Владимирович Рудой — российский экономист, ректор НГАУ, член-корреспондент РАН — посвятил свой доклад сельскохозяйственному развитию Сибири. Он считает, что сельские территории Сибири необходимо развивать по трём направлениям:

— развитие агломераций и кластеризация;

— развитие малых форм хозяйствования на основе создания потребительских кооперативов;

— развитие агротуризма и экопоселения для сохранения традиционного уклада жизни сибирских крестьян.

Майоров Алексей Петрович — председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию — считает, что для решения проблемы создания рабочих мест на селе мало используются возможности сельскохозяйственной кооперации как эффективного инструмента развития АПК. Благодаря этому инструменту крестьяне могут получить уже готовые бизнес-кейсы с юридической поддержкой, экономическим обоснованием и, выполнив определенную работу, сняв и реализовав урожай, получать доходы и спокойно работать в аграрном секторе. Он также обнародовал проблему неосвоения регионами выделенных по государственной программе поддержки села денежных средств.

Академик Алексей Васильевич Гордеев, заместитель председателя Государственной думы ФС РФ, заслуженный работник сельского хозяйства России считает, что государственная программа поддержки сельскохозяйственных территорий расширяет ответственность государства не только за сельское хозяйство, но и за развитие сельских территорий.

Алексей Васильевич Гордеев предложил учёным ответить на ряд вопросов: чем является в 21-м веке сельский населенный пункт? Как учесть специфику регионов, оценить их природно-климатический потенциал и национальные традиции? Какие предложить технологические резервы по развитию инженерной инфраструктуры? Наука, по его мнению, должна заняться мониторингом, паспортизацией сельских территорий, для этого должны быть привлечены серьезные научные силы, в том числе профильных институтов, чьи научные разработки сегодня оказались невостребованными.

Академик РАН Сергей Юрьевич Глазьев также дал ряд рекомендаций. Он предложил «делать больший упор на расширение кредита», увеличить масштаб кредитной поддержки как минимум в десятки раз, развернуть специальные инструменты рефинансирования, по которым не под 5−7, а под 2 процента годовых обычный заёмщик мог бы получать инвестиционные кредиты, установить ипотечную ставку для семей, живущих на селе, максимум в 1,5%, а не в 5%, как сейчас.

Он также предложил сделать основной акцент на семеноводстве и животноводстве — в направлениях сельского хозяйства, где наша страна до сих пор зависит от импорта. Большие возможности академик видит в развитии сферы услуг на селе, открывшиеся с возможностью их дистанционного оказания.

Оксана Николаевна Лут, заместитель министра сельского хозяйства, рассказала о промежуточных итогах первого года программы комплексного развития сельскохозяйственных территорий. На 2020 год в рамках программы было выделено 35,9 млрд рублей, которые были потрачены на улучшение жилищных условий, в том числе и с помощью инструмента сельской ипотеки (ставка не более 3%), благодаря чему было запущено строительство 2 млн квадратных метров жилья. Также средства были потрачены на благоустройство территорий, на придание сельским территориям современного облика, на поддержку занятости.

Большую надежду Минсельхоз возлагает на покрытие сельской местности сетью интернет — это должно помочь понять, как занять людей на направлениях, связанных с «интернетизацией».

Замминистра сообщила, что в 2021 году на реализацию программы будет потрачено 31 млрд рублей.

Академик РАН Владимир Иванович Кашин заявил, что программа устойчивого развития сельских территорий уже работала, но её заболтали и уничтожили с точки зрения финансирования.

Он перечислил основные проблемы села, лежащие на поверхности: уничтожены десятки тысяч деревень, детских садов, школ, также наряду с безработицей и нищетой применяется и вахтовый метод работы из-за того, что уничтожены деревни и всё, что связано с образом жизни, общественным строем, коллективностью.

Он отметил катастрофический недостаток финансирования, которое, по его подсчётам, сократили в пять раз.

«Нам надо сегодня спасать деревню, — заявил Владимир Иванович Кашин. — Именно комплексно надо спасать, финансируя, строя».

Он высказал свое опасение в связи с тем, что происходит целенаправленное уничтожение деревни и науки о сельском хозяйстве — некоторые научные объекты сегодня утрачены безвозвратно, остальные с трудом удаётся спасти, например, опытные поля Научного центра кормов в Подмосковье, а над некоторыми, например, над Научным центром садоводства, висит угроза изъятия всех 600 гектаров, расположенных в Ленинском районе.

Он высказал пожелание, чтобы решения и постановления Президиума РАН не оставались декларативными, а чтобы к ним относились с полным уважением и с пониманием того, что эти решения надо исполнять. Он попросил внести в решение текущего заседания Президиума РАН следующие пункты:

— восстановление исходных объемов финансирования Программы комплексного развития сельских территорий;

— просьба к Госсовету утвердить вторую целевую программу преобразования земель сельскохозяйственного назначения;

— защита земель научных институтов и научных центров, их сохранение и возврат науке.