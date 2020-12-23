Ямусукро, , 09:15 — REGNUM Правительство Кот-д'Ивуара открыло первую в стране охраняемую морскую зону, созданную, чтобы защитить акул и черепах от чрезмерного промысла вблизи побережья западноафриканской страны. Об этом сообщает информационное агенство Reuters со ссылкой на постановление министерства окружающей среды Кот-д'Ивуара.

Морской заповедник, охватывающий более 2590 квадратных километров у города Гранд-Береби, является частью усилий по сохранению морской среды Кот-д'Ивуара в соответствие с целями ООН, заявили в министерстве окружающей среды. Этот район, более крупный, чем деловая столица страны, Абиджан, заселён тропическими рыбами, а также является важным местом гнездования и кормления черепах, включая уязвимых кожистых черепах.

Этот район также «несомненно будет стимулировать местный туризм, создавая рабочие места на благо общины», — говорится в заявлении министерства окружающей среды. Это первый из пяти морских охраняемых районов, которые власти Кот-Д'Ивуара обязались создать в своих водах.

Организация Объединенных Наций подталкивает правительства к коллективному выделению 30% суши и морских районов планеты для заповедников. Ученые полагают, что миру может понадобиться более 30% нетронутой живой природы, чтобы выжить.

«Уровень защиты морской среды в Западной Африке, как правило, низок, поэтому создание правительством Кот-д'Ивуара морского охраняемого района-это большое заявление, которое, как мы надеемся, послужит региональным примером», — заявил в воскресенье, 20 декабря, Кристиан Меткалф, ученый по охране морской среды из Эксетерского университета.

По данным Университета, в новый район вошли полностью охраняемая зона, закрытая для всех видов деятельности, и зона экоразвития, в которой будут поддерживать устойчивые методы рыболовства и экотуризма.

Западная Африка является одним из регионов, наиболее пострадавших от незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла, который ведет к вымиранию нескольких видов и ставит под угрозу средства к существованию мерных общин, согласно исследованию, проведенному в 2016 году исследователями Института зарубежного развития.