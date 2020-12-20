Лондон, , 19:03 — REGNUM Еще в трех странах выявили мутировавший вариант SARS-CoV-2, который в сентябре 2020 года зафиксировали в Великобритании. Об этом 20 декабря сообщила в интервью BBC эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

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По ее словам, новые мутации коронавируса выявляются на протяжении всего периода пандемии, поэтому специалисты изучают и следят за распространением SARS-CoV-2.

«Важно изучать их (мутации коронавируса — прим. ИА REGNUM), смотреть, как они распространяются», — сказала Керкхове.

Эксперт ВОЗ отметила, что новыми странами, где выявили мутировавший вариант SARS-CoV-2, являются Австралия, Нидерланды и Дания.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в ходе пресс-конференции, что мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, на 70% более заразна в сравнении с первоначальным штаммом.

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