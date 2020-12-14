Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Общую особенность иммунитета, ухудшающую состояние пациентов при COVID-19, обнаружили учёные из Йельского университета в США. Об этом 14 декабря сообщает британская газета The Guardian.

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У пациентов с выявленным заражением коронавирусом исследователи обнаружили в крови большое количество аутоагрессивных, «неправильных» антител. Эти антитела, вместо борьбы с инфекцией, начинали атаковать ткани, органы и иммунную систему организма. При этом значительно хуже переносили заболевание те пациенты, в крови у которых обнаружилось больше таких антител, чем у других.

При наличии у пациента сразу нескольких типов антител с отклонениями от нормы усугубляло ситуацию в случае заболевания. Также исследователи предполагают, что «неправильные» антитела способны оставаться в организме уже переболевшего человека очень длительное время, а это может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем. Такие антитела были обнаружены у более 5% госпитализированных пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о роли антител при COVID-19.

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