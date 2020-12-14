Лхаса, Китай, , 04:11 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая осуществил первую телемедицинскую онлайн-консультацию посредствам технологий связи 5G, сообщает агентство Синьхуа.

Удалённая консультация с участием более 10 медицинских экспертов прошла между Народном госпиталем Лхасы и Пекинским госпиталем дружбы. В ее рамках между докторами обсуждался случай тяжелого панкреатита, включая его диагностику, лечения и будущую терапию.

Президент госпиталя Лхасы Жэнь И, который принимал участие в консультации, описал дискуссию, состоявшуюся между докторами на расстоянии 3000 км как часть высококачественной телемедицины, которая обеспечивает визуально большее разрешение и более плавную картинку, нежели традиционная телемедицины. И все это стало, по его словам, возможно благодаря 5G.

Тибетское отделение китайского гиганта в области телекоммуникаций China Unicom является провайдером сетей связи пятого поколения в рамках телемедицинских операций.