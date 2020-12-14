Пекин, , 03:26 — REGNUM Орбитально-возвратный модуль китайского лунного зонда «Чанъэ-5» завершил второй орбитальный маневр в 9:51 по Пекину 23 декабря и вышел на трансферную орбиту с Луны на Землю, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной космической администрации, четыре двигателя 150N орбитально-возвратного модуля были запущены в 230 км от поверхности Луны и выключены спустя 22 минуты. Выход на орбиту признан успешным.

Позже будет проведена также еще одна орбитальная коррекция на пути к Земле. Как заявили в администрации, когда придет время, орбитальный модуль и возвратный модуль отделятся друг от друга.

Лунный зонд «Чанъэ-5», состоящий из орбитального модуля, спускаемого модуля, стартового модуля и возвратного модуля, был запущен 24 ноября, а возвратно-орбитальный модуль завершил свой первый орбитальный маневр еще 12 декабря.