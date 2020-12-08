Тегеран, , 09:31 — REGNUM 6 декабря вице-президент Ирана по вопросам науки и техники Сорена Саттари заявил, что страна является пионером в производстве 24 биотехнологических лекарственных препаратов на Ближнем Востоке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саттари рассказал, что Иран занимает 12-е место в мире и первое место в Западной Азии по уровню развития биотехнологий, при этом отметив, что 9,5 процентов доходов наукоемких компаний и более 60 процентов их экспорта непосредственно связаны с биотехнологиями.

Он подчеркнул, что со вспышкой коронавирусной инфекции Иран сосредоточился на жизненно важном аспекте биотехнологии, а именно на биобезопасности, причём иранские ученые и наукоемкие компании добились больших успехов за короткий промежуток времени.

Говоря о производстве тест-наборов COVID-19, Саттари заявил, что некоторые из наукоемких компаний достигли производственной мощности более 200 000−300 000 диагностических наборов в день. «В настоящее время около шести компаний получили разрешение на производство этих комплектов», — сообщил он.