Пекин, , 02:11 — REGNUM Китайские специалисты в области защиты культурного наследия завершили экстренные работы по ремонту наземных развалин, относящихся, как считается, к королевству Лоулань в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Лоулань было процветающим поселением, построенным 2000 лет назад и служившим торговым транзитным пунктов Шелкового пути. Тем не мнее, со временем упоминания Лоулань таинственным образом исчезли. В настоящее время место расположено в пустыне уезда Чарклык в Баян-Гол-Монгольском автономном округе Синьцзяна.

В 2019 году специалисты по защите культурного наследия нашли основание пагоды и трех домов на месте раскопок, которые были разрушены до разной степени. Структура была испещрена трещинами, дырами и изъедена эрозией. Ремонтные работы, которые начались в июне этого года, затрагивают наземные структуры трех домов и руин пагоды.

Старший инженер Northwest Research Institute Co., Ltd. при China Railway Engineering Group Ltd., Чжоу Пэн сказал, что инженерная команда компании привезла глину из близлежащих районов для проведения армирующих работ, чтобы предотвратить разрушение остатков грунта.

Квадратное поселение имеет городские стены, каждая длиной около 330 метров, с пагодой, построенной в северо-восточном углу. Фундаменты домов находятся в западной части городских развалин.

Археологи считают, что это поселение было одной из столиц Королевства Лоулань, которое несколько раз переносили из-за изменения водных ресурсов, стихийных бедствий, широко распространенных болезней или войн. Оно полностью исчезло во времена династии Тан (618−907).

Руины таинственного города были впервые обнаружены шведским путешественником Свеном Гедином в 1901 году. За многие годы археологи обнаружили большое количество реликвий, таких как монеты династии Хань (202 до н. э. — 220 н. э.), бронзовые и лаковые изделия, а также шелк.