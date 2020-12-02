Пекин, , 07:39 — REGNUM Посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» 2 декабря приступил к сбору реголита — сыпучего грунта в поверхностном слое горной породы на Луне. Об этом сообщает Национальное космическое управление Китая (CNSA).

«В разгар знаменательной миссии китайский лунный робот «Чанъэ-5» начал собирать лунные камни и почву после приземления на Луну поздно вечером во вторник», — говорится в сообщении управления.

Предполагается, что модуль, приземлившийся в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части обращённой к Земле стороны Луны, проработает около двух дней. С помощью бура он должен извлечь до двух килограммов лунного грунта с глубины около двух метров, а также собрать образцы с поверхности при помощи механической руки.

В случае успеха экспедиции это будут первые с 1976 года образцы лунного грунта, доставленные на Землю. Ожидается, что спускаемый аппарат с капсулой лунного грунта приземлится на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия 16−17 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» совершил посадку на поверхность Луны.

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