Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Фармацевтическая компания Moderna 30 ноября направила заявку на одобрение экстренного применения своей вакцины от коронавируса mRNA-1273 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом пресс-служба американской компании сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Данные Moderna для запроса разрешения на экстренное использование mRNA-1273 были направлены в FDA США», — говорится в заявлении.

По информации FDA, заявка на регистрацию данной вакцины будет рассмотрена на заседании 17 декабря.

Ранее компания заявляла, что эффективность разработанной ею вакцины от коронавируса составляет 94,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, Moderna объявила, что собирается подать заявку на одобрение экстренного применения своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединённых Штатов.

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