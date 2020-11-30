Москва, , 18:38 — REGNUM Привычные зимние морозы начнутся в Москве не ранее конца января следующего года, сообщил 30 ноября замглавы муниципалитета столицы Петр Бирюков.

Мороз Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, метеорологи прогнозируют сильные морозы в начале февраля, снега выпадет в пределах средней нормы.

«По прогнозам метеослужбы, зима в этом году в Москве будет теплее среднестатистической, но холоднее прошлогодней. Снега — метра полтора, то есть столько, сколько бывает обычно. Значит, нашим службам всё время нужно быть начеку. Температура воздуха и в декабре, и в январе будет выше средней, но я бы не сказал, что будет совсем тепло. Придут и морозы, причем сильные морозы. Скорее всего, тоже как обычно: в конце января и первой половине февраля», — сказал Бирюков в интервью изданию «Российская газета».

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