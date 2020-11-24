Новосибирск, , 05:25 — REGNUM Постановлением новосибирского правительства утверждён перечень проектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, необходимых для развития научного центра «Академгородок 2.0». Документ опубликован на сайте областной администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В списке более 70 различных объектов. В том числе строительство детских садов и школ, станции «Университетская», универсального спортивно-гимнастического комплекса в Советском районе, детской музыкальной школы, реконструкция ДК «Академия» и лыжной базы им. Алика Тульского.

Уточняется, что финансирование предусмотрено из федерального бюджета (на условиях софинансирования и в рамках реализации нацпроектов), а также из региональных и муниципальных ресурсов.

Отмечается, что перечень проектов будет актуализироваться ежегодно.