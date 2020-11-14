Москва, , 06:56 — REGNUM Ограничения в общении уменьшают угрозу заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в связи с чем гражданам рекомендуется меньше говорить, заявил инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в интервью радиостанции Sputnik.

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Он отметил, что во время разговора в воздух попадает больше вирусных частиц, чем в рамках обычного дыхания. Поэтому, по его словам, лучше воздерживаться от общения для снижения вероятности инфицирования или носить защитные маски.

«Формулировку «молчание — золото» никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение. Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка», — сказал Тимаков.

Инфекционист также напомнил, что в случаях невозможности использования маски, людям необходимо держать дистанцию от собеседника в 1,5 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев заявил, что пациенты без хронических заболеваний и не имеющие нарушений системы кровообращения или иммунитета не болеют тяжелой формой COVID-19.

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