Москва, , 06:26 — REGNUM Лица без хронических заболеваний и не имеющие сбоев иммунитета или нарушений системы кровообращения не болеют тяжелой формой COVID-19, заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев в интервью «Парламентской газете».

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По словам специалиста, при соблюдении ряда санитарных правил этим людям опасаться практически нечего.

«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Зверев также отметил, что легкая форма COVID-19 представляют меньшую опасность, поскольку уровень выделения при ней меньше, чем в тяжелых случаях.

«Очень важна доза заражения. Даже лёгкая инфекция — риновирус, например — в любом случае оставляет свой след в организме, ничего не проходит бесследно, и чем его больше — тем тяжелее протекает заболевание», — добавил научный руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что человек может заболеть коронавирусной инфекцией повторно, если в первый раз заболевания иммунитет был очень слабо выражен, что также может быть и при бессимптомном течении COVID-19.

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