Новосибирск, , 13:44 — REGNUM Сибирские ученые доказали возможность использования биопластика в субарктических широтах без вреда для окружающей среды. Оказалось, что почвенные бактерии могут разлагать плёнки из этого материала. Это позволит в будущем увеличить производство изделий из экологичного биопластика, при этом снизив урон для хрупких экосистем — таких как Арктика. Об этом ТАСС сообщила профессор базовой кафедры биотехнологии Сибирского федерального университета (СФУ) Светлана Прудникова.

По словам старшего преподавателя кафедры экологической безопасности и устойчивого развития регионов Санкт-Петербургского госуниверситета Катерины Шалуновой, российские и международные команды в настоящее время активно исследуют процессы загрязнения и распространения микропластика в арктической зоне. Все они отмечают, что практически в каждой пробе обнаруживаются частицы пластика размером менее 5 мм.

Ранее учёные Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) разработали технологию получения особых биополимеров — полигидроксиалканоатов, которые при определенных природных условиях производят бактерии. Для этого выращивается культура микроорганизмов, в клетках которых синтезируется полимер. Далее полимер извлекают из клеток, очищают и только после этого он пригоден для создания биоразрушаемых изделий.

Ученые уже провели эксперименты по разложению материала микроорганизмами, обитающими в почве.

Какой срок понадобится для полного разложения, пока точно сказать нельзя.