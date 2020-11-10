Хух-Хото, Китай, , 18:33 — REGNUM На севере Китая, в районе села Шалянцзы района Юйцюань административного центра автономного района Внутренняя Монголия, города Хух-Хото, найдены уникальные руины древнего грандиозного сооружения. Как сообщает 10 ноября Синьхуа, возраст находки оценивается в 2 тыс. лет, и использовалось оно для хранения зерна.

Развалины амбара раскинулись на площади в 110 тыс. кв. м и относятся к периоду правления династии Западная Хань (202 г. до н.э. — 8 год н.э.). Здание включает 32 отсека, имеет прямоугольную форму и построено на основе утрамбованной земли. В основании здания найдены остатки древней водоотводной системы.

В те времена сооружение, разрушенное, по предположениям археологов, пожаром, располагалось вдоль Великой Китайской стены, и было спроектировано и построено по достаточно высоким архитектурным стандартам.