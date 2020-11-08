Вашингтон, , 15:38 — REGNUM В галактике Млечный Путь насчитывается около 300 млн планет, похожих на Землю по размеру и другим физическим параметрам. Об этом свидетельствует исследование, подготовленное к публикации в журнале The Astronomical Journal. Препринт работы доступен в архиве arXiv.org.

Международная группа учёных проанализировала данные, собранные ныне не функционирующей космической обсерваторией «Кеплер» и орбитальным телескопом Gaia. Исследователи обобщили все доступные данные о частоте планет, встречающихся в нашей галактике.

Далее астрофизики попытались оценить количество каменистых экзопланет, радиус которых составляет от 0,5 до 1,5 земного. Исследователи учли особые свойства звёзд различных типов, которые также могут свидетельствовать о потенциальной обитаемости тех или иных планет.

Общее исследование показало, что в Млечном Пути насчитывается до 300 млн потенциально обитаемых планет. Учёные также установили, что четыре такие экзопланеты расположены в пределах 30 световых лет от Солнечной системы, а расстояние до ближайшей из них составляет около 20 световых лет.

«Собранные «Кеплером» данные показали, что существуют миллиарды экзопланет. Теперь мы знаем, значительная часть из них может быть пригодна для жизни. Конечно, эта оценка далека от окончательного значения и возможность наличия воды на поверхности планеты является лишь одним из факторов, которые следует учитывать. Но мы впервые показали распространённость подобных планет с такой высокой точностью», — прокомментировал ведущий автор исследования Стив Брайсон из Исследовательский центр Эймса американского аэрокосмического агентства NASA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе учёные из Великобритании представили систему на основе технологий искусственного интеллекта, пригодную для выявления потенциальных экзопланет по снимкам, получаемым с телескопов TESS и «Кеплер».