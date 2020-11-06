Шаньси, Китай, , 19:22 — REGNUM Очередной 351-й по счету запуск ракеты-носителя серии «Чанчжэн» был осуществлен в Китае с космодрома Тайюань в северо-китайской провинции Шаньси. Об этом 6 ноября сообщает Синьхуа, отмечая, что одним носителем на околоземную орбиту были выведены 13 космических аппаратов.

Сообщается, что десять спутников, каждый весом в 41 кг, относятся к системе дистанционного зондирования, разработаны аргентинской компанией Satellogic. Проектный срок службы спутников на орбите составляет три года. Еще три аппарата, выведенных с помощью запуска ракеты-носителя, разработаны и произведены в КНР рядом отечественных высоко технологичных компаний и, помимо дистанционного зондирования поверхности Земли, в число их функций входит постановка научных экспериментов и участие в комплексе мер популяризации науки.