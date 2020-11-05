Шеффилд, Великобритания, , 18:17 — REGNUM Позднее обнаружение рака полости рта является причиной высокой смертности пациентов. По мнению исследователей из британского Университета Шеффилда, искусственный интеллект (ИИ) может помочь врачам лучше прогнозировать риск развития рака полости рта у пациентов, обеспечивая точность, последовательность и объективность.

Исследователи изучают возможность использования ИИ и машинного обучения — технологии, основанной на компьютерных алгоритмах — для для раннего выявления рака полости рта.

В заявлении исследователей говорится, что за последние 10 лет количество людей, у которых диагностирован рак полости рта, языка, миндалин и ротоглотки, увеличилось почти на 60%.

Данные свидетельствуют о том, что потребление табака и алкоголя, вирусные заболевания, пожилой возраст, а также недостаточное употребление фруктов и овощей могут увеличить риск развития болезни.

В настоящее время врачи прогнозируют риск развития предраковых изменений, известных как дисплазия эпителия полости рта (ДЭПР), в рак на основании биопсии, оцениваемой по 15 различным критериям. На основе этой оценки назначается лечения. Однако такая методика субъективна, в результате чего пациентам с одинаковыми результатами биопсии нередко назначается различное лечение. Например, одному пациенту врач может назначена операция и интенсивное лечение, а другого только наблюдать на предмет дальнейших изменений.

« Точная оценка ДЭПР — огромная диагностическая проблема, даже для опытных врачей, поскольку она слишком субъективна , — сказал доктор Али Хуррам, старший преподаватель клинической практики Школы клинической стоматологии Университета Шеффилда. — В настоящее время биопсия может интерпретироваться разными врачами по-разному ».

Хуррам отметил, что на другой день один и тот же врач может по-другому расшифровать одну и ту же биопсию. Он считает, что правильная классификация жизненно важна в процессе раннего выявления рака полости рта для принятия обоснованных решений о лечении: следует ли контролировать пораженные ткани или придётся их удалять хирургическим путем.

« Машинное обучение и искусственный интеллект могут помочь в диагностике тканей, устраняя субъективность, используя автоматизацию и количественную оценку для постановки диагноза и назначения лечения , — сказал Хуррам. — До сих пор это не исследовалось, но ИИ может произвести революцию в диагностике и лечении рака полости рта, обеспечивая точность, последовательность и объективность ».

Образцы архивных образцов ткани ДЭПР с данными, полученными в результате наблюдений в течение пяти лет будут использоваться для обучения алгоритмов ИИ и изучения статистических корреляций между определенными классификаторами и показателями выживаемости пациентов. Эти алгоритмы помогут врачам правильно расшифровывать результаты биопсии, помогая им принимать беспристрастные решения относительно классификации клеток и способов лечения пациента.

Предложенные алгоритмы имеют большой потенциал для быстрого развертывания в качестве помощи в клинической и диагностической практике во всем мире.

« Люди часто чувствуют угрозу со стороны ИИ, однако вместо того, чтобы подменять опыт врача, обладающего исключительно высоким уровнем подготовки, технология может помочь ему в принятии решений и дополнить его навыки , — комментирует Хуррам. — Это поможет врачу поставить точный диагноз и порекомендовать наиболее эффективный путь лечения для отдельных пациентов, что, как мы надеемся, поможет улучшить показатели выживаемости ».

По словам профессора Насира Раджпута из Уорикского университета в Великобритании, рассматриваемая технология, оформленная как пилотный проект, проложит путь к разработке инструмента, который поможет выявить предзлокачественные изменения при дисплазии полости рта, что имеет решающее значение для раннего выявления рака.

« Успешное завершение этого проекта несет значительный потенциал для спасения жизней и улучшения медицинского обслуживания пациентов », — сказал Раджпут.

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