Екатеринбург, , 10:31 — REGNUM Бесконтрольный приём антибиотиков при заболевании COVID-19 может вызвать печальные последствия, заявила врач-терапевт «УГМК-Здоровье» Екатерина Суняйкина местным СМИ.

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По словам врача, с первого дня заболевания COVID-19 не стоит принимать антибиотики. Без консультации с врачом пить такие лекарства нельзя.

«Бесконтрольный прием в первую очередь грозит тем, что мы исчерпаем резерв антибиотиков», — сказала Суняйкина порталу «Е1». Если резерв будет исчерпан, то в момент реальной необходимости антибиотиков, во время лечения, их не окажется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области опровергли слухи о дефиците лекарств в аптеках.

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