Варшава, 4 ноября 2020, 10:45 — REGNUM В Польше назвали четырех ученых, которые стали лауреатами премии Фонда польской науки в этом году. Их ждет приз в размере по 200 тысяч злотых (более 51 тысячи долларов США). Данную награду неофициально считают «польской Нобелевской премией». Об этом передает Polskie Radio 24. В текущем году лауреатами премии стали ученые Яцек Радван, Ева Горецкая, Кшиштоф Горский и Ромуальд Шильд. Награды были присуждены в четырех областях: науки о жизни и Земле, химия, математические, физические и инженерные науки, а также гуманитарные и социальные науки. В области науки о жизни и Земле премию Фонда польской науки получил биолог-эволюционист, профессор Яцек Радван из Университета имени Адама Мицкевича в Познани. Ученый продемонстрировал роль эволюционного механизма оптимизации генетических вариаций при формировании устойчивости к патогенам и толерантности к собственным антигенам. Профессор Эва Горецкая из Варшавского университета получила премию Фонда польской науки 2020 в области химии за получение жидкокристаллических материалов с хиральной структурой, состоящей из нехиральных молекул. Профессор Кшиштоф Горский из Варшавского университета и Лаборатории реактивного движения НАСА Калифорнийского технологического института получил премию Фонда польской науки 2020 в области математических, физических и технических наук за разработку и внедрение методологии анализа карт реликтового излучения, что является ключом к изучению ранних стадии эволюции Вселенной. В области гуманитарных и социальных наук премию получил профессор Ромуальд Шильд — археолог из Института археологии и этнологии Польской академии наук в Варшаве. Он выделил климатические и экологические детерминанты социокультурных процессов в каменном веке в Северной Африке и Европейской низменности. Церемония награждения состоится 2 декабря этого года онлайн. Премия вручается в 29-й раз в истории.
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Объявлены победители премии Фонда польской науки
Польша – государство в Центральной Европе. Население составляет более 38 млн человек, территория — 312 679 км. Парламентская республика, столица – город Варшава. Этнические поляки составляют около 93% населения, около 87% населения номинально относятся к католикам.
Валовой внутренний продукт (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) составляет 854,2 млрд долларов (данные 2012 года). Средний уровень оплаты труда составляет около 800 евро. Примерно треть трудоспособного населения занята в промышленности.
Историю Польши принято отсчитывать с момента принятия христианства в 966 году. Принятие христианства от Рима определило всю её последующую историю, которую можно охарактеризовать как борьба с Русью за доминирование в Восточной Европе и в славянском мире. В моменты усиления русского государства Польша полностью или частично попадала под его влияние, в моменты ослабления – под влияние Запада.
В настоящее время Польша входит в состав Евросоюза и НАТО. При этом, несмотря на масштабную помощь со стороны Евросоюза, она проводит достаточно независимую от ЕС политику, в значительной степени ориентируясь на США. В последнее время, в связи правыми и евроскептическими настроениями в руководстве Польши, отношения с Евросоюзом и, в частности, с Германией несколько напряжённые. По отношению к России Польша проводит откровенно враждебную политику.
Валовой внутренний продукт (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) составляет 854,2 млрд долларов (данные 2012 года). Средний уровень оплаты труда составляет около 800 евро. Примерно треть трудоспособного населения занята в промышленности.
Историю Польши принято отсчитывать с момента принятия христианства в 966 году. Принятие христианства от Рима определило всю её последующую историю, которую можно охарактеризовать как борьба с Русью за доминирование в Восточной Европе и в славянском мире. В моменты усиления русского государства Польша полностью или частично попадала под его влияние, в моменты ослабления – под влияние Запада.
В настоящее время Польша входит в состав Евросоюза и НАТО. При этом, несмотря на масштабную помощь со стороны Евросоюза, она проводит достаточно независимую от ЕС политику, в значительной степени ориентируясь на США. В последнее время, в связи правыми и евроскептическими настроениями в руководстве Польши, отношения с Евросоюзом и, в частности, с Германией несколько напряжённые. По отношению к России Польша проводит откровенно враждебную политику.