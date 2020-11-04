Варшава, , 10:45 — REGNUM В Польше назвали четырех ученых, которые стали лауреатами премии Фонда польской науки в этом году. Их ждет приз в размере по 200 тысяч злотых (более 51 тысячи долларов США). Данную награду неофициально считают «польской Нобелевской премией». Об этом передает Polskie Radio 24. В текущем году лауреатами премии стали ученые Яцек Радван, Ева Горецкая, Кшиштоф Горский и Ромуальд Шильд. Награды были присуждены в четырех областях: науки о жизни и Земле, химия, математические, физические и инженерные науки, а также гуманитарные и социальные науки. В области науки о жизни и Земле премию Фонда польской науки получил биолог-эволюционист, профессор Яцек Радван из Университета имени Адама Мицкевича в Познани. Ученый продемонстрировал роль эволюционного механизма оптимизации генетических вариаций при формировании устойчивости к патогенам и толерантности к собственным антигенам. Профессор Эва Горецкая из Варшавского университета получила премию Фонда польской науки 2020 в области химии за получение жидкокристаллических материалов с хиральной структурой, состоящей из нехиральных молекул. Профессор Кшиштоф Горский из Варшавского университета и Лаборатории реактивного движения НАСА Калифорнийского технологического института получил премию Фонда польской науки 2020 в области математических, физических и технических наук за разработку и внедрение методологии анализа карт реликтового излучения, что является ключом к изучению ранних стадии эволюции Вселенной. В области гуманитарных и социальных наук премию получил профессор Ромуальд Шильд — археолог из Института археологии и этнологии Польской академии наук в Варшаве. Он выделил климатические и экологические детерминанты социокультурных процессов в каменном веке в Северной Африке и Европейской низменности. Церемония награждения состоится 2 декабря этого года онлайн. Премия вручается в 29-й раз в истории.