Тегеран, , 08:50 — REGNUM Иранский университет медицинских наук вошел в число 500 лучших ВУЗов мира в области клинических, доклинических и медицинских исследований. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 ноября.

Рейтинг иранского Университета медицинских наук был объявлен в докладе Times Higher Education World University Rankings 2021. Сообщается, что университет шагнул вперёд в области медицинских исследований и обучения высококвалифицированных специалистов в этом направлении.

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