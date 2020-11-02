Новосибирск, 2 ноября 2020, 19:38 — REGNUM Массовая вакцинация препаратом от коронавирусой ифекции центра «Вектор» (Новосибирская область) «Эпиваккорона» начнётся в 2021 году, заявил 2 ноября генеральный директор учреждения Ринат Максютов в интервью стопкоронавирус.рф.
Он уточнил, что добровольцам начнут вводить «Эпиваккорону» уже в этом месяце или в декабре. Планируется вакцинировать 40 тысяч добровольцев.
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По словам Максютова, пострегистрационные исследования «Эпиваккороны» будут проходить полгода — «с даты вакцинации последнего добровольца».
Напомним, вакцина «Вектора» получила регистрационное удостоверение 14 октября 2020 г. Это вторая вакцина от коронавирса, первая, также российского производства, создана в Москве.
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