Новосибирск, , 19:38 — REGNUM Массовая вакцинация препаратом от коронавирусой ифекции центра «Вектор» (Новосибирская область) «Эпиваккорона» начнётся в 2021 году, заявил 2 ноября генеральный директор учреждения Ринат Максютов в интервью стопкоронавирус.рф.

Вакцина

Максютов «Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году».

Он уточнил, что добровольцам начнут вводить «Эпиваккорону» уже в этом месяце или в декабре. Планируется вакцинировать 40 тысяч добровольцев.

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По словам Максютова, пострегистрационные исследования «Эпиваккороны» будут проходить полгода — «с даты вакцинации последнего добровольца».

Напомним, вакцина «Вектора» получила регистрационное удостоверение 14 октября 2020 г. Это вторая вакцина от коронавирса, первая, также российского производства, создана в Москве.

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