Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Об открытии нового наиболее опасного для мужчин смертельного заболевания, получившего название VEXAS, объявили американские и британские учены. Результаты работы международной группы исследователей были обнародованы в журнале The New England Journal of Medicine.

По мнению специалистов, причиной заболевания VEXAS являются соматические мутации находящегося в X-хромосоме гена UBA1, поэтому болезнь выявляют только у представителей мужского пола. К возникновению тромбов в сосудах приводит данная патология, которая может привести к гибели пациента в 40% случаев.

Отмечается, что для данного заболевания характерны воспалительные процессы в легочной и хрящевой тканях, тромбообразование, необъяснимого происхождения лихорадка и воспаление кровеносных сосудов.

Ученые из почти 1,5 тыс. пациентов с частой лихорадкой непонятного происхождения уже выявили 25 больных VEXAS. Но, по мнению специалистов, таких пациентов на самом деле гораздо больше.

