Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Группа молекулярных биологов из США обнаружила, что щупальца осьминогов оснащены уникальными для морских животных вкусовыми рецепторами. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Биологи из Гарвардского университета под руководством Николаса Беллоно изучали структуру нервных клеток, расположенных на присосках щупальцев осьминогов вида Octopus bimaculoides. Они проанализировали реакцию животных на раздражители разных типов и обнаружили, что осьминоги могут на ощупь отличить камень от, например, панциря краба, хотя их поверхность может не слишком различаться по структуре.

Дальнейшие исследования показали, что в первом слое клеток внутри присосок на щупальцах осьминогов располагаются хемотактильные рецепторы, которые способны распознавать молекулы, плохо растворимые в воде. Это является уникальным явлением для морских животных, вкусовые рецепторы которых, как правило, распознают только растворимые в воде вещества.

Учёные предположили, что эта способность позволяет осьминогам не только лучше различать окружающие объекты, но и избегать контакта с ядовитыми животными. В частности, оказалось, что рецепторы активно реагируют на молекулы нерастворимых в воде летучих веществ, которыми покрыта кожа многих ядовитых полипов. Исследователи полагают, что дальнейшее изучение этих рецепторов поможет лучше понять устройство нервной системы осьминогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года ряд американских учёных выступил против промышленного разведения осьминогов.

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