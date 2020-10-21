Москва, , 15:29 — REGNUM Более 80 мутаций коронавируса, не включённые в международные базы данных, выявлены специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Об этом генеральный директор центра Ринат Максютов сообщил 21 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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Он отметил, что в научном центре широко исследуют генетическую изменчивость нового вируса во всех российских регионах. Учёные проводят полногеномное секвенирование и фиксируют возможные варианты мутаций.

«В настоящий момент более 80 нуклеотидных замен нами были выявлены, которые не фигурируют в международных базах данных», — сказал Максютов.

Он добавил, что эти изменения не критичны, они не влияют на эффективность пептидной вакцины «ЭпиВакКорона», созданной в центре.

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