Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Три типа коронавируса — SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV — могут иметь общую уязвимость, что позволяет создать против них эффективный препарат. К такому выводу пришли учёные из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия, говорится в статье в журнале Science.

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Исследователи утверждают, что для патогенов, вызывающих COVID-19 и SARS, существует общая лекарственная мишень — конкретная молекула, воздействие препарата на которую даёт терапевтический эффект.

Для патогенов, вызывающих COVID-19 и SARS, это рецепторный белок Tom70. Он взаимодействует с коронавирусным геном Orf9b, который принадлежит и SARS-CoV-1, и SARS-CoV-2.

Tom70 — это митохондриальный фермент, который участвует в перемещении белковых молекул из цитозоля — жидкого содержимого клетки — в митохондрии. Он также участвует в процессе активации митохондриальных сигнальных белков, защищающих от инфекций. Этот фермент действует в пользу вируса, но связка Tom70 и Orf9b может быть лекарственной мишенью.

Авторы статьи отмечают, что традиционные противовирусные препараты действуют на вирусные ферменты, которые часто мутируют, в силу чего возникает устойчивость к лекарствам. Однако воздействие на белки, участвующие в воспроизводстве вируса, поможет этого избежать.

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