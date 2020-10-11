Лондон, , 16:04 — REGNUM Верхний предел теоретически возможной скорости звука составляет около 36 км/с. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Скорость распространения звуковых волн зависит от среды, через которую они проходят. Например, через твёрдые тела звуковые волны распространяются гораздо быстрее, чем через жидкость или газ.

Группа учёных из Лондонского университета королевы Марии, Кембриджского университета и Института физики высоких давлений в Троицке выяснила, что предел максимальной скорости звука связан с двумя фундаментальными физическими константами: постоянной тонкой структурой и соотношением масс протона и электрона.

Практические эксперименты подтвердили теорию физиков. Они установили, что верхняя граница скорости звука составляет около 36,1 км/с. Такая скорость может быть достигнута в твёрдом водороде. В таком агрегатном состоянии водород может находиться в ядрах планет — газовых гигантов, таких как Юпитер. В самом известном твёрдом минерале — алмазе — звук распространяется со скоростью около 18 км/с.